(Görüntülü) Yaşlı çift evlerinde öldürüldü, oğulları gözaltına alındı (2)

CENAZELERİ TESLİM ALINDI İzmir'in Kınık ilçesinde evlerinde öldürülmüş olarak bulunan Elif- Rıfat Dayan çiftinin cenazeleri, yapılan otopsilerinin ardından İzmir Adli Tip Kurumu'ndan yakınları tarafından teslim alındı. Çiftin...