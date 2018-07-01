CENAZELERİ TESLİM ALINDI
İzmir'in Kınık ilçesinde evlerinde öldürülmüş olarak bulunan Elif- Rıfat Dayan çiftinin cenazeleri, yapılan otopsilerinin ardından İzmir Adli Tip Kurumu'ndan yakınları tarafından teslim alındı. Çiftin cenazeleri, ikindide Cumalı Mahallesi'ndeki mezarlıkta toprağa verilecek.
(Görüntülü) Yaşlı çift evlerinde öldürüldü, oğulları gözaltına alındı (2)
CENAZELERİ TESLİM ALINDI İzmir'in Kınık ilçesinde evlerinde öldürülmüş olarak bulunan Elif- Rıfat Dayan çiftinin cenazeleri, yapılan otopsilerinin ardından İzmir Adli Tip Kurumu'ndan yakınları tarafından teslim alındı. Çiftin...
CENAZELERİ TESLİM ALINDI
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