(Görüntülü) Yaralı halde bulunan at kurtarılamadı

ÇORUM'da yolda yaralı halde bulunan ve işkence gördüğü öne sürülen at, tedavi gördüğü barınakta öldü.



Ulukavak Mahallesi'nde 1 Ocak'ta cadde üzerindeki yolda, yaralı halde yatan atı gören çevre sakinleri, durumu polise haber verdi. İhbar üzerine polis ve belediye ekipleri, bölgeye sevk edildi. İşkence yapıldığı öne sürülen, vücudunda yara ve kan izleri bulunan at, veteriner tarafından kontrol edildi. İş makinesi kepçesiyle kamyonete yüklenen yaralı at, hayvan barınağına götürülerek tedavi altına alındı. Ancak yaralı at daha fazla dayanamayarak tedavi gördüğü barınakta hayatını kaybetti. Veteriner hekim tarafından telef olan atla ilgili rapor hazırlandı. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadığı belirtilen raporda, "Atın fiziki muayenesinde hayvanın zayıflamış olduğu, arka ayak ve sırtında yaralanmalar olduğu, nalın bir tanesinin uzun bir süre önce düştüğü görülmüştür. Atın tedavisine başlanılmış günlük antibiyotik, vitamin, ağrı kesici, yara tedavisi ve sıvı tedavisi uygulanmıştır. At bakım evinde ölmüştür” denildi.



Öte yandan, polis ekiplerince gözaltına alınıp serbest kalan atın sahibi, sağlık sorunlarından dolayı bakamadığı atı belediyeye vermek istediğini söylemişti.

