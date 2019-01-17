(Görüntülü) Yankesici, güvenlik kamerasından belirlenip, yakalandı

KOCAELİ'nin Derince ilçesinde bir medikal malzeme dükkanından tırnakçılık yöntemiyle 300 TL çalan yankesici yakalandı. Güvenlik kameraları sayesinde yakalanan Ü.Ç.'nin benzer suçlardan 17 sabıkasının olduğu belirlendi. Derince Sırrıpaşa Mahallesi Çavdar Caddesi üzerindeki medikal malzeme dükkanına 19 Aralık 2018 günü gelen kişi, burada dükkandaki kasiyerin kafasının karıştırarak tırnakçılık yöntemiyle 300 TL çaldı. Kapanış saatinde kasada açık çıkması üzerine güvenlik kameralarını izleyen dükkan sahibi, kayıtlarda hırsızlığı fark etmesi üzerine polise haber verdi. Kamera kayıtlarını incelemeye alan Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, dükkandan para çalan zanlının daha önce benzer suçlardan 17 adet suç kaydı olan Ü.Ç.(48) olduğunu tespit etti. Polis, Ü.Ç.'yi, dün akşam saatlerinde İstanbul Esenler'de yakalayarak gözaltına aldı. Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen Ü.Ç., adliyeye sevk edildi.

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