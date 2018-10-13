(Görüntülü) Yangında alevlerin arasında kalan yaşlı adam yaralandı

ADANA'da bir evde çıkan yangında alevlerin arasında kalan Hüseyin Köklüce (80), yaralandı. İtfaiye erleri tarafından kurtarılan Köklüce, hastaneye kaldırıldı.



Olay, saat 02.15 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi 75120 Sokak'ta meydana geldi. 2 katlı müstakil evin terasında bulunan odadan yükselen dumanları fark edenler, durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, alevleri söndürdü. Yangın sırasında terastaki odada alevlerin arasında kalarak yaralanan Hüseyin Köklüce, itfaiye erleri tarafından dışarı çıkarıldı. Çağrılan ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Köklüce, tedaviye alındı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için itfaiye ve polis, çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.



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