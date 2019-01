(Görüntülü) Yamaçtan kopan kayaların düştüğü 10 katlı binada risk sürüyor

GÜMÜŞHANE kent merkezinde, dağ yamacından kopan kayalar, 10 katlı apartmanın üzerine düştü. Şans eseri kimsenin yara almadan kurtulduğu olayda, binada ise hasar oluştu. Bölgeye gelerek incelemelerde bulunan inşaat mühendisi Yusuf Oral, binada çatlaklar olduğunu ve riskin sürdüğünü belirterek, apartmanın tahliye edilmesi gerektiğini söyledi. Olay, dün akşam saatlerinde Oltanbey Mahallesi'nde meydana geldi. Müze Evleri Blokları’nın arka cephesinde bulunan dağ yamacından kopan kayalar, büyük bir gürültüyle site içerisindeki 10 katlı bir apartmanın üzerine yuvarlandı. Kaya parçaları bazı katlara büyük hasar verirken, bir daireden de içeri girdi. Büyük bir kaya parçası da yangın merdiveni boşluğuna çarparak, duvarı yıktı. Olay anında büyük panik yaşanırken olay yerine polis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. TEMİZLİK VE HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI Apartman sakinleri evlerinde kalmaya devam ederken olası facianın büyüklüğü gün aydınlanınca ortaya çıktı.Sabah saatlerinden itibaren güvenlik şeridi ile çevrilen bina ve çevresinde temizlik ile hasar tespit çalışmaları başlatıldı. 'DAHA BÜYÜK KAYA DÜŞMELERİ MEYDANA GELECEKTİR' Olay yerine gelerek incelemelerde bulunan İnşaat Mühendisi Yusuf Oral, kayaların düştüğü noktada çatlaklar ve hareketlenmeler olduğunu söyledi. Oral, bölgede 10 yıldır yapılaşma olduğunu söyleyerek, tedbir alınmasını gerekmesi halinde tehlike altındaki binaların tahliye edilmesi gerektiğini ifade etti. Oral, “Bir takım incelemelerde bulunduk. Donma ve çözünmeye bağlı olarak kayaların düştüğü görülüyor. Kayanın düştüğü yerde, çatlakların ve hareketlerin olduğu açıkça görülüyor. Çok daha büyük kaya düşmeleri meydana gelecektir. Bu tahmin değil, görülen bir şey. Bu alanda son 10 yıldır yapılaşma var. İki yıl önce de aynı şey oldu, insanların evlerine kayalar doldu. Fakat 2 yıldır bu evlere ruhsat veriliyor, yapılaşma devam ediyor. Burası dönemin belediyesi tarafından 7-8 yıl önce yapılmış bir projeydi. Belediyenin yaptığı, kendi denetlediği bir işte böyle bir sorun yaşıyoruz" dedi. 'RİSK DEVAM EDİYOR' Bölgede riskin sürdüğüne dikkat çeken Oral, sözlerini şöyle sürdürdü: "Burada risk devam ediyor, çünkü derinine çatlaklar var. Bu olayın meydana geldiği yer belki de mahallenin en masum yeri, aşağı taraflarda daha fazla riskli yerler var. 20 metreyi bulan tersine eğimli alanlar ve derinlemesine çatlaklar var. Havanın ısınmasıyla beraber yer altı suları bu çatlaklara yöneliyor, ayaz olduğu zaman bu sular çatlaklarda donacak, hacmi genişleyecek ve havaların ısınmasıyla da köşedeki noktaların kopup gelmesine sebebiyet verecek. Bu alanın kesinlikle incelenmesi lazım, ilgili yetkili kurumları göreve davet ediyoruz. Valilik ve AFAD İl Müdürlüğü’nün, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün çalışmalar yapması lazım. Gerekirse tehlike altında olan binaların tahliye edilmesi gerekiyor." EVLERİMİZ SALLANIYORDU, KORKUYORDUK' Site sakinlerinden Gümüşhane eski belediye başkanı Mustafa Canlı da, olayın, çevre yolu inşaatı sırasında patlatılan dinamitler nedeniyle kayaların gevşemesi sonucu meydana geldiğini söyledi. Canlı, “Bu site benim görevli olduğum dönemde yapıldı. Ben de bu sitelerde oturuyorum ve çok memnunum. Buradaki temel sıkıntı şu, buradan bir çevre yolu geçti. Yaklaşık 11 kilometrelik bir çevre yolu ve bu 11 kilometrelik yolun yaklaşık 9 kilometresi tünel. Bu tüneller yapılırken dinamit atılıyordu. Her dinamit atılışında evlerimiz sallanıyordu, korkuyorduk. Çevre yolu yapılırken, dinamit ile patlatma yapılıyordu. Burada kayalar üstten geliyor, dinamitler atılırken yüzeysel taşlar yerlerinden oynadı. Bu oynayan taşlar gevşek hale geldi. Dolayısıyla bu taşların taranması ve oynama ihtimali olan kayaların düzeltilmesi gerekiyor" dedi. 'ERKEN GELMİŞ OLSAK ZARAR GÖREBİLİRDİK' Bina sakini Oğuzhan Koyun ise olay anında eşi ve çocuğunun evde olmadığını anlatarak şunları söyledi: "Eşim ve çocuğum evde yoktu ben de geç geldim. Erken gelmiş olsaydık, zarar görebilirdik. Tedbir amaçlı pencerelere demir korkuluk yaptırmıştım. İyi ki de yaptırmışım, kayalardan biri demir korkuluğa çarparak yere düşmüş. Aksi takdirde eve girerek, eşime çocuğuma zarar verebilirdi. Yetkililerden dileğimiz, bir daha böyle olayların yaşanmaması için Gümüşhane genelinde gerekli tedbirler neler ise bunların bir an önce alınıp vatandaşların can güvenliğinin sağlanması. Demir korkulukları yaptırmamın amaçlarından birisi hırsızlık adına önlem almaktı, diğeri ise kaya düşmesine karşı güvenlik önlemi almaktı, ikincisi gerçekleşti. Bir canı kaybetmenin telafisi yok, maliyeti ne olursa olsun bunun önüne hiçbir şey geçemez."

