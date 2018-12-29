(Görüntülü) Yalova'da apartmandaki yangında 4 ev kullanılamaz hale geldi

YALOVA'nın Altınova ilçesindeki kalıcı konutlarda, 3'üncü kattaki dairede sobadan sıçrayan kıvılcımlar yangına neden oldu. Alt kattaki evlere de sıçrayan ve itfaiyenin 2 saatlik çalışmasıyla söndürülen yangında, 4 daire kullanılamaz hale geldi. Olay, Altınova ilçesine bağlı Subaşı beldesinin Altınkent Mahallesi'ndeki kalıcı konutlarda öğle saatlerinde meydana geldi. Bir apartmanın 3'üncü katındaki dairede, sahibinin pazarda bulunduğu sırada yangın çıktı. Sobadan sıçrayan kıvılcımların neden olduğu belirtilen yangında alevler alt kattaki evlere ve çatıya da ulaştı. Komşuların ihbarıyla Subaşı Belde Belediyesi itfaiyesinin yanı sıra çevredeki ilçe belediyeleri ve Yalova Belediyesi itfaiyesi ekipleri bölgeye sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin toplam 6 araçla müdahale ettiği yangın yaklaşık 2 saatte söndürülebildi. Yangında 4 daire kullanılamaz hale geldi, soruşturma başlatıldı.

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