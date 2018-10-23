(Görüntülü)Yalova'da 2 katlı evde polis araması

YALOVA'nın Termal ilçesinde Suriyeli 10 kişilik ailenin oturduğu 2 katlı evde, polis ve jandarma ekiplerince 15- 20 gün önce kaçak silah araması yapıldı. Yalova Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, evdeki aramanın, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgisinin olmadığını belirtti. İlçeye bağlı Ak köyü mevkisinde, Suriyeli E. ailesinin 6 yıldır oturduğu bahçe içindeki 2 katlı evde polis ve jandarma ekipleri işbirliğinde arama yapıldı. 15-20 gün önce yapıldığı belirtilen aramaya çok sayıda polis ve jandarma katıldı. 3 saat süren aramada, evin her yeri didik didik arandı. Evde kirada oturan Suriyeli M.E.'nin çocuklarından S.E. (15), basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Çok kalabalıklardı. Polis ve jandarma geldi. Evin her yerinde arama yaptılar. Üs katlara da çıktılar. Bize ne olduğunu söylemediler. 'Bu evde bir şey yok' deyip gittiler. 3 saat arama yaptılar. 'Bu ev temiz' dediler. Bize bir evrak imzalatıp gittiler" dedi. İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri ise evde yapılan aramanın, iddia edildiği gibi, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'yı öldüren infaz timine ait iz araması olmadığını söyledi. Yapılan bir ihbar üzerine evde silah araması yapıldığını ifade eden yetkili, "Cemal Kaşıkçı olayı ile ilgili bizim ve jandarma ekiplerinin yaptığımız bir çalışma yok. Söz konusu evde terör şubemiz bir istihbarat üzerine silah araması yapmıştı. Bu olayın Kaşıkçı cinayeti ile ilgisi yok" dedi.

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