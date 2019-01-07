(Görüntülü) Yağışa dayanamayan evin duvarları çöktü

ADIYAMAN’da etkili olan sağanak yağış nedeniyle tek katlı toprak evin duvarı çöktü. Ölen ya da yaralanın olmadığı olayda evde yaşayan 7 kişilik aile kendilerini dışarı atarak kurtuldu. Olay gece saatlerinde Mara Mahallesi’nde meydana geldi. Kentte 1 haftadır aralıklarla devam eden yağışa dayanamayan Nusret Karasu’ya ait tek katlı toprak evin duvarları büyük bir gürültü ile çöktü. Gürültüyü duyan 7 kişilik aile kendilerini dışarı atarak kurtulurken ev kullanılmaz hale geldi. Sesleri duyan komşuların haber verdiği itfaiye ekipleri eve gelerek çevrede güvenlik önlemi aldı. Evden çıktıktan sonra evin başka duvarının da devrildiğini söyleyen 17 yaşındaki Ömer Karasu, “İçerde otuyorduk büyük bir patlama sesi geldi. Duvar aniden yıkıldı korkudan kendimizi dışarı attık. Evde 7 kişiydik aşırı yağışlardan dolayı evimiz yıkıldı” dedi.

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