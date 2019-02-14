(Görüntülü) Van merkezli 8 ilde terör operasyonu: 16 gözaltı

VAN merkezli 8 ilde terör işbirlikçilerine yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, 16 şüpheli gözaltına alındı. Van'ın Erciş ilçesi Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Van İl Jandarma Komutanlı ekipleri tarafından, PKK/KCK terör örgütü işbirlikçileri olduğu değerlendirilen şüphelilere yönelik Van merkezli Manisa, Bitlis, Siirt, Iğdır, Mardin, İzmir ve Ağrı'da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda, 16 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

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