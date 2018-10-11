(Görüntülü) Van'da kamyon zulasında 132 kilo eroin ele geçirildi

VAN'da şüphe üzerine durdurulan kamyonda arama yapan polis, kasa üst kısmına zulalanmış 132 kilo 215 gram eroin ele geçirdi, gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı. Van Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Gürpınar-Başkale karayolu üzerinde uygulama noktası oluşturdu. Durumundan şüphelenilerek durdurulan kamyonda narkotik köpeği 'Alfa' ile yapılan detaylı aramada, kamyon kasasının ön kısmına zulalanmış 252 paket halinde 132 kilo 215 gram eroin ele geçirildi. Ele geçirilen eroin ile ilgili H.D. ve B.B, gözaltına alındı. H.D. ve B.B, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ ------------------------------ -Dedektör köpek 'Alfa' ile yapılan aramalar -Kamyon kasasında yapılan aramalar -Zuladaki Eroinin bulunması -Eroinin Emniyet Müdürlüğünde teşhir edilmesi ======================== (Tür: Yurt)

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