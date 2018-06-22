(Görüntülü) Van'da çatışma: 1 uzman çavuş yaralı

Behçet DALMAZ/VAN, () - VAN'ın Saray ilçesinde, devriye görevi yapan jandarma ekibine, karşı yönden gelen araçtaki teröristler tarafından uzun namlulu silahlarla ateş açıldı. Jandarma ekibinin karşılık vermesi üzerine çıkan çatışmada, 1 uzman çavuş hafif yaralanırken, 1 PKK'lı terörist ise yaralı yakalandı. Teröristlerin kullandığı araçta yapılan aramalarda el bombaları, şemsiye ve dijital materyaller ele geçirildi. Van Valiliği'nca Saray ilçesi Karahisar- Çaybağı yolunda, dün akşam saatlerinde devriye görevi yapan jandarma ekiplerine karşı yönden gelen araçtan düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili açıklama yapıldı. Silahlı saldırı üzerine çıkan çatışmada, 1 uzman çavuşun hafif yaralandığı, 1 PKK'lı teröristin yaralı yakalandığı belirtilen açıklama şöyle: "İlimiz Saray ilçesi Karahisar- Çaybağı yolunda, 21 Haziran 2018 günü saat 22.39 sıralarında seyir halindeki jandarma devriyemize, karşı yönden gelen bir araçtan uzun namlulu silahlarla ateş açılarak saldırıda bulunulmuş, devriye ekibimiz tarafından terörist unsurlarına anında gerekli karşılık verilmiştir. Yaşanan kısa süreli çatışma sonucunda bir uzman jandarma personelimiz hafif şekilde yaralanmış, bir terörist ise yaralı olarak yakalanmıştır. Araçta bulunan ve birinin yaralı olduğu tespit edilen diğer teröristler ise olay yerinden kaçmıştır. Teröristlerin kullandığı araçta yapılan aramada; 2 el bombası, 1 el dürbünü, 2 şemsiye, 1 not defteri, 1 maket bıçağı, 1 met, 1 uyku tulumu, 1 ses kayıt cihazı, 1 akümülatör, 20 pil, 1 şarj cihazı, 1 kütüklük, 1 tablet bilgisayar, 5 paket sigara, 1 poşu, 1 yelek, 1 kan kesici iğne, 2 hafıza kartı, 1 tırnak makası, 1 kutu ilaç ve terörist başına ait 1 fotoğraf ele geçirilmiştir. Çatışmada yaralanan jandarma personelimiz tedavi altına alınırken, kaçan teröristlere yönelik başlatılan geniş çaplı operasyon sürdürülmektedir."