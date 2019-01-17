(Görüntülü) UZMAN ÇAVUŞ'UN KULLANDIĞI OTOMOBİL TIR'IN ALTINA GİRDİ AYNI AİLEDEN 4 ÖLÜ, 2 YARALI (3)

(Görüntülü) UZMAN ÇAVUŞ'UN KULLANDIĞI OTOMOBİL TIR'IN ALTINA GİRDİ AYNI AİLEDEN 4 ÖLÜ, 2 YARALI (3)

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