(Görüntülü) ÜSKÜDAR'DA İTFAİYE ERİNİN ÇATIDAN DÜŞMESİ KAMERAYA YANSIDI (Tamamı)

(Görüntülü) ÜSKÜDAR'DA İTFAİYE ERİNİN ÇATIDAN DÜŞMESİ KAMERAYA YANSIDI (Tamamı)

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