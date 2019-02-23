(Görüntülü) Unutulan bebek pusetinin içinden 'bebek' değil, 'kıyafet' çıktı

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, ()- DÜZCE'de, içinde bebek olduğu düşünülen ve bebek bakım ile emzirme kabini önünde unutulan puseti görenler durumu polise bildirdi. İçinde bebek kıyafetleri bulunduğunu tespit edilen puset, belediye ekiplerine teslim etti.



Olay, akşam saatlerinde Cedidiye Mahallesi Belediye Meydanı'nda meydana geldi. Cedidiye Camii’nden çıkanlar, bebek bakım ve emzirme kabini önünde bebek puseti olduğunu fark edip, içinde bebek olabileceğini düşünerek durumu polise bildirdi. Bölgeye gelen ekipler, puseti açıp incelediklerinde içinde bebek eşyalarının olduğunu tespit etti. Puseti alan ekipler, unutulma ihtimaline karşı Düzce Belediyesi içerisinde bulunan güvenlik görevlilerine teslim etti.