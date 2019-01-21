(Görüntülü) Üniversitede fuel-oil tankı kesim işlemi sırasında alev aldı

TRABZON'da, Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde (KTÜ) eski fuel-oil tankı kesim işlemi sırasında çıkan kıvılcımlar nedeniyle alev aldı. Paniğe neden olan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Olay, saat 11.30 sıralarında KTÜ Yabancı Diller Yüksekokulu'nun bahçesinde meydana geldi. Okulda kullanılmayan fuel-oil tankının kesim işlemi sırasında çıkan kıvılcımlar, tankın içindeki akaryakıt kalıntısının alev almasına neden oldu. Yanan fuel-oil tankından yükselen dumanlar panik yaşattı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Fuel-oil tankını söken görevli Nejat Başak, "Tankın kesim işleminde temizliğimizi yaptıktan sonra dibinde kalan zar denilecek şekildeki akaryakıt, kıvılcım sonucu alev aldı. Alevin bu şekil yükselmesinin sebebi, fuel-oil olduğu için dumanın fazla çıkmasıydı. Çok büyük bir alev de yoktu. Sadece dumandan dolayı bir panik meydana geldi. Hemen itfaiyeye haber verdik" dedi. İtfaiye Amiri Ali Sait Temiz ise "Önceden bize haber vermeliler. Biz de tedbir alırdık. Böyle yapılması yanlış. Vatandaşları paniğe sevk etmemeleri gerekirdi" diye konuştu.

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