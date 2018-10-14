(Görüntülü) Umuda yolculuk, İzmir'de faciayla sonuçlandı 19 ölü, 5 yaralı (KAMYON OTOBANDAN GEÇERKEN)

(Görüntülü) Umuda yolculuk, İzmir'de faciayla sonuçlandı 19 ölü, 5 yaralı (KAMYON OTOBANDAN GEÇERKEN)

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