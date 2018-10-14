(Görüntülü) Umuda yolculuk, İzmir'de faciayla sonuçlandı: 19 ölü, 12 yaralı (10) MUHABİR ANONSU

YARALI SAYISI 12'YE ÇIKTI, GÖÇMENLERDEN GERİ EŞYALARI KALDI



İzmir'de, kasasında Yunanistan'ın Samos Adası'na gitmeyi planlayan yabancı uyruklu düzensiz göçmenlerin bulunduğu kamyonun, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, dere yatağına uçması sonucu 1'i hamile kadın, 2'si bebek, 2'si çocuk 19 kişinin yaşamını yitirdiği kazada yaralı sayısı 12'ye yükseldi. Aralarında kadın ve çocukların da olduğu yaralıların çoğunun durumunun ağır olduğu öğrenildi. Can pazarının yaşandığı katliam gibi kaza sonrası acı veren görüntüler ortaya çıktı. Ülkelerindeki iç karışıklık nedeniyle daha iyi yaşam için yola çıkan göçmenlerden geriye, yola saçılan eşyaları ve kaçak geçiş yaparken kullandıkları lastik botlar kaldı. Kazanın meydana geldiği yerde çok sayıda lastik bot olduğu görüldü.



Öte yandan İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın da kaza yerine gelerek, incelemelerde bulundu. Kazada yaralananlar, olay yerine sevk edilen sağlık görevlilerince ambulanslarla çevredeki hastanelere götürüldü. Kamyonun altında kalan ve çevreye savrulan göçmenlerin cansız bedenleri, savcının incelemesi sonrası İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırılacak.



Olumsuz hava etkeninin bulunmadığına dikkat çekilirken, ekiplerin, kazanın nedenini belirlemek için başlattığı soruşturma sürdürülüyor.



KAMYON SÜRÜCÜSÜ: ÖNÜME BEYAZ ARAÇ ÇIKTI



Kazadan yaralı kurtulan kamyon sürücüsü Mustafa Yılmaz (35), hastane polisine verdiği ilk ifadede, '09' Aydın plakalı kamyonu ile saat 03.00'te Söke'den yola çıktığını, Sazlıköy'ü geçtikten sonra mültecileri kamyona aldığını ve yakıtı olmadığı için Selçuk otobanına girdiğini, kazanın olduğu Kısıkköy bölgesinde ise önüne beyaz aracın çıktığını, çarpmamak için ani hareket yaptığını ve kavşakta kontrolü kaybederek, dereye uçtuğunu söyledi.





Mehmet CANDAN- Umut KARAKOYUN- Davut CAN/İZMİR, ()

