(Görüntülü) Uçurumdan yuvarlanan otomobil, çekilirken halat kopunca yine aynı yere düştü

Aziz GÜVENER/HENDEK (Sakarya), () - SAKARYA'nın Hendek ilçesinde, sürücüsünün kontolünden çıkan otomobil, taklalar atarak, uçurumdan yuvarlandı. Kazada yaralanan 2 kişi, hastaneye kaldırılırken, aracın düştüğü yerden çıkarılması için çekici çağrıldı. Yaklaşık 100 metreden halatla çekilen otomobil, yol kenarına kadar getirildi; ancak halat kopunca yine uçurumdan düştü. Araç, ikinci denemede düştüğü yerden alındı. Kaza, dün, Hendek'e bağlı Dereköy Mahallesi'nde meydana geldi. Köy yolunda giden Tayfun Ç. yönetimindeki 34 LL 8773 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, taklalar atarak, uçurumdan yuvarlandı. Kazada sürücü Tayfun Ç. ile araçtaki İsmail F. yaralandı. Yaralılar, kazayı görenlerin ihbarı üzerine gelen sağlık görevlilerince ambulansla Hendek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Otomobilin düştüğü yerden alınması için bölgeye çekici getirildi. Ekipler, otomobile halat bağladı. Yaklaşık 100 metreden halatla çekilen otomobil, yol kenarına kadar getirildi. Paramparça olan araç, yola çıkarıldığı sırada halat kopunca yeniden uçurumdan düştü. Ormanlıkta sürüklenerek, taklalar atan otomobil, aynı yere bu kez ters düştü. Bu anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Kurtarma çalışmasını izleyenler, aracın yeniden yuvarlandığını görünce şaşkınlık yaşadı. Otomobil, ikinci denemede düştüğü yerden alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.