(Görüntülü) ‘Türkiye Huzur Güven’ uygulamasına 63 bin 140 güvenlik personeli katıldı

EMNİYET Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından Türkiye genelinde eş zamanlı 63 bin 140 personel ve 12 bin 309 ekibin katılımı ile 'Türkiye Huzur Güven' uygulaması yapıldı. Uygulama kapsamında, aranan bin 361 kişi yakalandı, 59 iş yeri kapatıldı. 610 araç ise trafikten men edildi. ​İçişleri Bakanlığı, Türkiye genelinde düzenlenen ‘Türkiye Huzur Güven’ uygulamasıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, uygulamaların özellikle vatandaşların yoğun olarak bulunduğu meydanlar, alışveriş merkezleri, parklar, bahçeler, duraklar, otogarlar, tren garları, havaalanları, deniz ulaşımları ve toplu taşıma araçlarında yapıldığı duyuruldu. Uygulamaya, 37 bin 586 emniyet, 25 bin 41 jandarma ve 513 sahil güvenlik personeli olmak üzere toplam 63 bin 140 personel katıldı. Uygulamada 256 dedektör köpek, 12 bin 257 kara aracı, 44 deniz aracı, 8 hava aracı kullanıldı. 10 bin 254 noktada yapılan uygulamada, 483 bin 544 kişi, 118 bin 112 araç sorgulandı. 21 bin 518 umuma açık iş yeri denetlendi. BİN 361 ARANAN ŞAHIS YAKALANDI, 610 ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ Uygulamalarda, 3 adam öldürme, 3 yağma, 60 yaralama, 36 hırsızlık, 17 dolandırıcılık, 6 cinsel saldırı, 2 çocuğun cinsel istismarı, 17 uyuşturucu madde ticareti yapmak, 4 kaçakçılık, 4 FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmak, bir silahlı terör örgütüne üye olmak, 4’ü çocuk olmak üzere toplam 28 kayıp şahıs ile bin 180 diğer suçlardan olmak üzere bin 361 aranan şahıs yakalandı. 59 iş yeri kapatıldı. 610 araç trafikten men edildi. İdari ve trafik yönünden toplamda bir milyon 610 bin 373 TL cezai işlem uygulandı. 63 AV BAYİSİNE CEZAİ İŞLEM UYGULANDI Ayrıca, 61 aranan araç, 19 ruhsatsız tabanca, 51 ruhsatsız av tüfeği, 18 kurusıkı tabanca, 561 mermi, 161 kesici/delici alet, 1 kilo 179 gram esrar, 68 gram eroin, 9 gram bonzai, 1 gram metamfetamin, 7 ecstasy, 2 captagon, 310 kenevir bitkisi ve 8 bin 632 paket kaçak sigara ele geçirildi. Yapılan işlemler sonucu 124 kişi gözaltına alındı. Öte yandan, piroteknik ve av malzemelerinin usulsüz satışının engellenmesine yönelik yapılan denetimlerde, 2 bin 808 av bayisi denetlendi. 278 bin 084 gram izinsiz piroteknik madde, 30 av tüfeği, 7 yasaklı av tüfeği aksamı, 99 kesici alet, 4 kurusıkı silah ve 23 muşta elde geçirildi. 63 av bayisine toplam 7 bin 82 TL cezai işlem uygulandı, 5 iş yeri kapatıldı.

YORUM EKLE Yorumunuz Onaylanmak Üzere Gönderildi Adınız Soyadınız Yorum Gönder Yanıt : @name ×