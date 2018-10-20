(Görüntülü) Turistleri polis olduklarını söyleyerek soyan 3 kişi gözaltına alındı

Ali AKSOYER/İSTANBUL()İSTANBUL'da polis gibi davranarak durdurdukları turistlerin pasaportlarını kontrol edeceklerini söyleyerek paraları çaldığı belirlenen 3 kişi yakalandı. 4 turist tarafından teşhis edilen şüphelilerin 9 bin 400 Euro ile 10 bin 300 dolar çaldıkları öğrenildi. İstanbul'da polise başvuran Davit A. Zeytinburnu'nda yolda yürürken bir otomobille yanına yaklaşan kişilerin kendilerini polis olarak tanıttıktan sonra pasaportunu görmek istediklerini söylediğini belirtti. Pasaportu kontrol ettikten sonra yanındaki paraları da görmek isteyen şüphelilere inandığını söyleyen Davit A. "5200 dolar paramı elimden alıp hızla uzaklaştılar. Şikayetçiyim." dedi. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis aynı kişilerin Kartal ve Pendik bölgesinde 3 turistin daha benzer yöntemle paralarını çaldığını belirledi. Güvenlik kamera görüntülerinden şüphelilerin kullandığı otomobillerin plakası belirlendi. Yapılan çalışma sonucu kimlikleri tespit edilen şüpheliler Syhed H.(43), Alirıza S.(54), Azızı E.(46) gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüpheliler kendilerini polis olarak tanıtarak toplamda 9 bin 400 Euro ile 10 bin 300 dolar ve 1000 lira çaldıkları öğrenildi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.