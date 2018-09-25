(Görüntülü) Trafik magandası gözaltına alındı (2)

Ali AKSOYER/İSTANBUL,() İSTANBUL'DA lüks otomobiliyle drift ve makas atarken görüntüleri sosyal medya üzerinde yer alan Caner A. polis tarafından yakalandı. 108 lira trafik cezası kesilen Caner A.'nın ehliyetine el kondu. Caner A., ancak akıl sağlığının yerinde olup olmadığını gösteren rapor aldıktan sonra ehliyetini geri alabilecek. Sosyal medya üzerinde lüks otomobille karayollarında hızla gidip makas atarken, ya da drift yaparken görüntüleri yayınlanan sürücü Caner A. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından tespit edildi. Sosyal medya hesabından tespit edilen şüpheli Caner A., sivil trafik ekipleri tarafından gözaltına alındı. Gayrettepe'de bulunan Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne getirilen şüpheliye tehlikeli araç kullanmak suçundan 108 lira para cezası kesildi. Sürücü Caner A.'nın ayrıca ehliyetine el kondu. Şüphelinin akıl sağlığının yerinde olup olmadığını tespit eden psikoteknik testten geçtikten sonra geri alabileceği öğrenildi. Şüpheli Caner A. hakkında adli işlem yapılması için Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim edildi.