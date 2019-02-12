(Görüntülü) Trabzon'da tefecilik operasyonu: 6 gözaltı

TRABZON’da polisin tefecilere yönelik düzenlediği operasyonda 6 kişi gözaltına alındı. Operasyonda, çok sayıda boş senet ve kimlik fotokopileri ile ruhsatsız tabanca ve mermi ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, Ortahisar ve Akçaabat ilçelerinde 'Örgütlü olarak tefecilik yapmak', 'tehdit' ve 'yağma' suçlarını işledikleri iddia edilen şüphelileri yakalamak için harekete geçti. Teknik ve fiziki takibe alınan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Özel Harekat timlerinin de destek verdiği operasyonda, belirlenen adreslere yapılan baskınlarla G.P., U.P., Ş.P., S.E., A.A. ve K.T., gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise 3 ruhsatsız tabanca, 51 mermi, üzerinde 25 bin lira yazılı çek, isim yazılı 2 boş senet, başkalarına ait kimlik fotokopileri, alacaklara karşılık zorla alıkonulan araç, borçluların isimlerinin yer aldığı 2 kağıt ile alacak ve vereceklerin yazıldığı 6 ajanda ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Bu arada, operasyon anı da polis tarafından kamerayla görüntülendi. Görüntülerde, baskın yapılan evde bulunan çekmecelerde saklanan silah, suç unsuru belgeler ile silaha ait mermilerin bulunduğu görüldü.

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