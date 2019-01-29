(Görüntülü) TIR'lardan akü çalan 2 şüpheli yakalandı

Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),()-KOCAELİ'nin 3 ilçesinde TIR'lardan akü çaldıkları iddia edilen 2 şüpheli polisin takibi sonucu yakalandı. Olay, Kocaeli'nin Körfez, Darıca ve Gebze ilçelerinde meydana geldi. Ocak ayının 25'i ile 27'si arasında park halindeki 4 TIR'dan toplam 8 adet akü çalınması üzerine TIR sahipleri polise müracaatta bulundu. İhbar üzerine harekete geçen Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri yaptıkları mobese ve güvenlik kamerası incelemelerinde aküleri çalan zanlıların hırsızlık suçundan 7 sabıka kaydı olan A.D.(20) ve hırsızlık suçundan 12 sabıka kaydı bulunan F.S.(29) olduğu belirlendi. Kimlik tespitinin ardından zanlıların Gebze Beylikbağı Mahallesi'nde bulunan evlerine operasyon düzenleyen ekipler, A.D. ve F.S.'yi gözaltına aldı. Zanlıların çaldıkları aküleri Gebze'deki bir oto elektrikçi dükkanına sattıklarının öğrenilmesinin ardından aküler bulunarak sahiplerine teslim edildi. Daha önce işledikleri bir suçtan ötürü ev hapsi cezalarının bulunduğu öğrenilen A.D. ve F.S., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.