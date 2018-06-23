(Görüntülü) TIR, kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı: 6 yaralı

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde TIR'ın kavşakta kırmızı ışıkta bekleyen 6 araca çarptığı kazada, 6 kişi hafif yaralandı.



Kaza, dün saat 22.30 sıralarında Alanya- Antalya karayolunun Payallar mevkisinde meydana geldi. Hasan Murat B. yönetimindeki 31 AGL 61 plakalı TIR, trafik ışıklarının bulunduğu kavşakta bekleyen araçların arasına daldı. TIR, 4 otomobil ve 2 taksiye çarptıktan sonra durdu. Kazada, 3'ü sürücü, 6 kişi hafif yaralandı. Çağırılan sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralılar, tedbir amacıyla hastaneye götürüldü.



Kaza nedeniyle kapanan karayolunda uzun araç kuyrukları oluştu. Kazayı yara almadan atlatan TIR şoförü Hasan Murat B., jandarma tarafından gözaltına alındı.

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