(Görüntülü) Ters yönden gelen motosiklet ile taksi kafa kafaya çarpıştı

ANKARA'da ters yönden gelen motosiklet ile ticari taksinin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kaza da 1 kişi yaralandı. Kaza, Ankara'nın Çankaya ilçesinde sabah saatlerinde meydana geldi. Bülbülderesi Caddesi üzerinden Kolej istikametine ters yönde seyir halinde olan sürücüsünün ismi henüz tespit edilemeyen 34 NVU 77 plakalı motosiklet, Libya Caddesi üzerinden Seyranbağları istikametine seyir halinde olan Osman K. idaresindeki 06 T 6909 plakalı ticari taksi ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet metrelerce yerde sürüklenirken, sürücüsü yola savrularak yaralandı. Kaza sonrası olay yerine 112 acil servis ekipleri sevk edildi. Yaralanan motosiklet sürücüsü ilk müdahalenin ardından ambulansla Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Kazanın ardından polis cadde üzerinde güvenlik önlemleri aldı. Kazada hasar gören motosiklet çekici ile olay yerinden kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.