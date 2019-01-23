(Görüntülü) TEM'DE KAÇAK GÖÇMENLERİ TAŞIYAN MİNİBÜS DEVRİLDİ 3 YARALI(Aktüel görüntü)

(Görüntülü) TEM'DE KAÇAK GÖÇMENLERİ TAŞIYAN MİNİBÜS DEVRİLDİ 3 YARALI(Aktüel görüntü)

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