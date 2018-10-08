(Görüntülü) Tekstil malzemesi yüklü TIR, alev alev yandı

MANİSA'nın Salihli ilçesinde, hareket halindeki tekstil malzemesi yüklü TIR'da yangın çıktı. Alevleri farkederek TIR'dan inen şoför yaralanmadan kurtulurken, araçta ve yükünde büyük çaplı hasar oluştu.



Olay, saat 16.00 sıralarında, Ankara- İzmir E- 96 Karayolu Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında meydana geldi. Ankara'dan İzmir'e doğru giden Ufuk Kılıç yönetimindeki 64 AG 148 plakalı tekstil malzemesi yüklü TIR'ın kupa kısmında sebebi henüz belirlenemeyen yangın başladı. Alevleri fark eden sürücü Kılıç, emniyet şeridine parrk ederek araçtan indi. TIR, kısa sürede alev topuna dönerken, sürücü olaydan yara almadan kurtuldu, pdlis ve itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. TIR'da ve yükünde büyük çaplı maddi hasar oluştu. Yangın sonrası, karayolu İzmir yönüne yaklaşık 1 saat tek şeritten verildi. Daha sonra TIR, çekiciyle yoldan kaldırıldı, ulaşım normale döndü. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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