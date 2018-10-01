(Görüntülü) Tekirdağ'da 131 kaçak göçmen yakalandı

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,() - TEKİRDAĞ'da polisin yaptığı çalışmada ülkeye yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen Pakistan ve Afganistan uyruklu 131 kaçak göçmen yakalandı. Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Çorlu ilçesinde ülkeye yasa dışı yollardan giriş yaptığını belirlediği kaçak mültecilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonlarda 27'si Pakistan, 104'ü Afganistan uyruklu olmak üzere 131 kaçak göçmen yakalandı. Sağlık kontrolünden geçirilen göçmenler, emniyetteki işlemlerinin ardından Tekirdağ Göç İdaresi'ne teslim edildi.