(Görüntülü) Tekerlekli sandalyedeki engelliye silahlı saldırı

Zeki GÜNAL/İSTANBUL,() Kağıthane'de yürüme engelli Umut Yılmaz tartıştığı arkadaşı R.D. tarafından silahla bacağından vuruldu. Polis saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Silahlı saldırı öncesi Umut Yılmaz'ın tekerlekli sandalye ile sokakta dolaşması ve saldırganın olay sonrası kaçışı güvenlik kamerasına yansıdı. Olay dün saat 15.30 sıralarında yaşandı. Doğuştan yürüme engelli Umut Yılmaz dayısını ziyaret için akülü engelli aracıyla Nurtepe'den Gültepe'ye geldi. Dayı Mesut Değirmenci evinin önünde otomobiline kışlık lastik takarken Umut Yılmaz onu beklemeye başladı. Bir süre sonra Umut Yılmaz yanına gelen arkadaşı R.D. ile tartışmaya başladı Tartışma sırasında R.D. tabanca ile tekerlekli sandalyedeki Umut Yılmaz'ın bacağına ateş etti. Saldırgan olay yerinden kaçarken silah sesini duyan dayı Mesut Değirmenci ve mahalle sakinleri yaralanan Umut Yılmaz'ın yardımına koştu. Yakındaki özel bir hastaneye götürülen Umut Yılmaz burada yapılan ilk müdahalenin ardından bir yakınının otomobili ile Şişli Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirilerek tedavi altına alındı. "BORCUNU ÖDEYEMEYİNCE VURDU" Olayı haber alıp gelen Baba Mahir Yılmaz, "Ben olay sırasında orada yoktum. Dayısı otomobilin lastiklerini değiştirirken o da yanında bekliyormuş. Arkadaşı R.D. onu köşeye çağırıyor. Tartışma sırasında mücadele ederken R.D. aniden silah sıkıyor. Oğlum bacaklarından yüzde 96 engelli, belden aşağısı tutmuyor. Oğlumun mahalleden arkadaşı R.D.'ye borcu varmış ödeyememiş onun için yapmış" diye konuştu. Dayı Mesut Değirmenci ise, "Yanımdaydı. Ben otomobilin lastiklerini değiştiriyordum. Pat diye bir ses duydum baktım Umut yanımda yoktu. Biraz yürüdüm, baktım. Bacağından vurulmuş sandalyesinde oturuyor. Kan geliyordu. Hemen hastaneye götürdüm" dedi. Polis arkadaşını vuran R.D.'yi yakalamak için çalışma başlattı.