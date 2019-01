(Görüntülü) Tavuklarına saldırdığını ileri sürdüğü köpeği tüfekle vurup, öldürdü

Tolga YANIK- Hasan DÖNMEZ/KONYA, () - KONYA'da tavuklarına saldırdığını iddia ettiği köpeği tüfekle vurup, öldürdükten sonra çöpe atan Ramazan C.(43), polis tarafından gözaltına alındı.



Olay, dün merkez Meram ilçesi Harmancık Mahallesi'nde meydana geldi. Ramazan C., iddiaya göre tavuklarına saldırdığı köpeği bir süre kovaladıktan sonra ruhsatlı tüfeğiyle ateş edip, vurdu. Köpeğin öldüğünü anlayan Ramazan C., köpeği yakınlardaki bir çöp konteynerine attı. Bu sırada Ramazan C.'nin köpeği çöpe attığını gören çevredekiler duruma tepki gösterdi. Tepkilere aldırış etmeyen Ramazan C., olay yerinden uzaklaşıp evine döndü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis sevk edildi. Polis, adresini belirlediği Ramazan C.'yi suç aleti tüfekle birlikte evinde yakalayarak gözaltına aldı. Tavuklarına saldırdığı gerekçesiyle köpeği öldürdüğünü ileri süren Ramazan C., polisteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.