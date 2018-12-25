Muammer ŞEN KARAMAN () KARAMAN'da tarlalardaki sulama boruları çalan 5 şüpheli, suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Karaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, köylerdeki tarlalardan sulama borularının çalındığı yönünde gelen ihbarlar üzerine çalışma başlattı. Olayların meydana geldiği Kisecik, Kızık ve Kılbasan köyleri yakınlarında araştırmalarını yoğunlaştıran ekipler, şüphelilerin bir tarlada sulama borularını söküp, araçlarına yükledikleri ihbarını aldı. Hemen bölgeye giden ekipler şüphelileri suçüstü yakalayarak gözaltına aldı. Jandarmadaki sorguları tamamlanan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.
(Görüntülü) Tarlalardaki sulama borularını çalan 5 şüpheli adliyede
Muammer ŞEN KARAMAN () KARAMAN'da tarlalardaki sulama boruları çalan 5 şüpheli, suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Karaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, köylerdeki tarlalardan sulama borularının çalındığı yönünde gelen...
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