(Görüntülü) Tarlabaşı'nda otelde yangın (3)

Zeki GÜNAL/İSTANBUL, ()TARLABAŞI'nda bulunan bir otelde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. Otelin eksi ikinci katında çıktığı belirtilen yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

(Görüntülü) Tarlabaşı'nda otelde yangın (3)

Zeki GÜNAL/İSTANBUL, ()TARLABAŞI'nda bulunan bir otelde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. Otelin eksi ikinci katında çıktığı belirtilen yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

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