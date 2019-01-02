(Görüntülü) Tarlabaşı'nda otelde yangın (3)

Zeki GÜNAL/İSTANBUL, ()TARLABAŞI'nda bulunan bir otelde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. Otelin eksi ikinci katında çıktığı belirtilen yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.