(Görüntülü) TARİHİ KONAK KÜL OLDU

DÜZCE’nin Akçakoca ilçesinde, 2 katlı tarihi ahşap bina alev alev yandı.   Yangın, öğle saatlerinde, Akçakoca Orhangazi Mahallesi’nde meydana geldi. Akçakoca’nın tarihi mahallesi olarak bilinen mahallede Ayhan Özdemir’e ait olan...

(Görüntülü) TARİHİ KONAK KÜL OLDU

DÜZCE’nin Akçakoca ilçesinde, 2 katlı tarihi ahşap bina alev alev yandı.


 

Yangın, öğle saatlerinde, Akçakoca Orhangazi Mahallesi’nde meydana geldi. Akçakoca’nın tarihi mahallesi olarak bilinen mahallede Ayhan Özdemir’e ait olan ve kimsenin yaşamadığı 2 katlı tarihi ahşap binada belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede tüm binayı saran yangına, Akçakoca Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. Yaklaşık 1 saat süren çalışmalar sonrasında yangın söndürülürken, tarihi bina kullanılmaz hale geldi. 

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

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