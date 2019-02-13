(Görüntülü) Taksinin park halindeki otomobile çarpıp uzaklaşması kamerada

ELAZIĞ'da sürücüsü ve plakası belirlenemeyen taksi, geri manevra yaparken park halindeki otomobile çarpıp uzaklaştı. Taksi sürücüsünün aracıyla olay yerinden kaçması mobese kameralarına yansıdı.



Olay, Cumhuriyet Mahallesi Malatya Caddesi üzerinde bulunan Elazığ Belediyesi önünde meydana geldi. Plakası ve sürücüsü belirlenemeyen taksi, karşı yöne geçmek için geri manevra yaparken park halindeki otomobile çarptı. Otomobile çarpan taksinin sürücüsü, aracıyla kaçtı. Kaza ve taksinin olay yerinden uzaklaşması mobese kameralarına yansıdı. Hasar gören otomobilin sürücüsünün ihbarıyla harekete geçen polis, mobese görüntülerinden taksi sürücüsünün kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.

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