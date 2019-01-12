(Görüntülü) Susurluk Çayı taştı, mahsur kalan 7 köpekten 4'ü kurtarıldı - EK

(Görüntülü) Susurluk Çayı taştı, mahsur kalan 7 köpekten 4'ü kurtarıldı - EK

YORUM EKLE
Gönder