(Görüntülü) Suriyeli Yasin, parkta bulduğu çantayı polise teslim etti

ADIYAMAN'da Suriye uyruklu Yasin Erbaş (33), parkta bulduğu içinde kredi kartı ve bir miktar olan çantayı polise teslim etti.



Olay, akşam saatlerinde Yenipınar Mahallesi'ndeki Demokrasi Parkı'nda meydana geldi. Parkta gezintiye çıkan Suriye uyruklu Yasin Erbaş, bank üzerinde kadın çantası buldu. Türkçe bilmediği için çantanın sahibini bulamayan Erbaş, çantayı Adıyaman Göç İdaresi'ne götürdü. Erbaş, Göç İdaresi çalışanlarının haber verdiği polise tercüman aracılığı ile durumu anlatarak çantayı teslim etti. Çantanın içerisinde Mizgin S.'ye ait kimlik, kredi kartı ve bir miktar para olduğu öğrenildi.



Erbaş'a teşekkür eden polis ekipleri çantayı polis karakoluna götürerek sahibine ulaşmak için çalışma başlattı.

YORUM EKLE Yorumunuz Onaylanmak Üzere Gönderildi Adınız Soyadınız Yorum Gönder Yanıt : @name ×