(Görüntülü) Suriyeli çift, yanan evde kimlik ve altın aradı

Nurettin ARKAN/ISPARTA, () - ISPARTA'da 9 kişilik Suriyeli ailenin yaşadığı ev, çıkan yangında tamamen yanarak, küle döndü. 7 çocuklarıyla yangından kurtulmayı başaran Suriyeli çift, alevlerin söndürülmesinin ardından küllerin arasında kimlikleri ile sakladıkları çeyrek altını aradı. Yangın, saat 07.00 sıralarında Çünür Mahallesi 5424 Sokak'ta Suriyeli Abdülselam el Muhammed (32) ve eşi Halime (27) ile 7 çocuğunun kiracı olarak yaşadığı 2 katlı evde çıktı. Bacanın tutuşmasıyla başlayan yangın kısa sürede tüm evi sardı. Suriyeli çift hemen çocuklarını uyandırıp evden çıkardı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine Isparta Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri, 4 araçla yaptığı müdahale ile alevleri, kısa sürede söndürmeyi başardı. Ancak ev tamamen yandı. Yangını üzgün gözlerle izleyen Suriyeli çift, alevlerin söndürülmesinin ardından küle dönen eve girerek, kimlikleri ile sakladıkları bir adet çeyrek altını aradı. İtfaiye erlerinin yardımıyla kısmen yanmış kimlikleri bulan Abdülselam ve Halime el Muhammed çifti, altını ise bulamadı. Yoğun duman nedeniyle altını aramaya ara veren çifti, aynı mahallede oturan Suriyeli aileler teselli etti. Suriyeli ailenin, harabe durumdaki eve bir kaç ay önce yerleştiği öğrenildi. 'ALLAH'A ŞÜKÜR AİLEMİZ İYİ' 7 çocuğu ve eşiyle oturduğu evi yanan Suriyeli Abdülselam el Muhammed, "Saat 07.00'de kalktım. Ateşler vardı. Allah'a şükür, aile beraberiz. 4 yıl önce Türkiye'ye geldik. 6 aydır burada oturuyoruz. Kimlikleri bulduk. Çocuklar, ailemiz; Allah'a şükür iyi" dedi. Kaybolan altının önemli olmadığını da dile getiren Abdülselam el Muhammed, ailesinin durumunun iyi olduğuna şükrettiğini söyledi.