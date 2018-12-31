(Görüntülü) Suriye sınırına ÇNRA sevkiyatı

HATAY'dan Suriye'deki birliklere takviye amaçlı gönderilen Çok Namlulu Roketatar (ÇNRA) sistemleri ile askeri malzeme taşıyan konvoy Gaziantep'in İslahiye ilçesine ulaştı. Hatay'dan yola çıkan çok sayıda ÇNRA ile askeri malzeme ve mühimmat taşıyan sivil ve askeri araçlardan oluşan konvoy, öğle saatlerinde İslahiye'ye ulaştı. Geniş güvenlik önlemleri altında ilerleyen konvoy, çevreyolundan Şanlıurfa yönüne hareket etti.

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