(Görüntülü) Suriye sınırına askeri sevkiyat
TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Hatay'a askeri sevkiyat yapıldı. Hatay'a gönderilen zırhlı araçlar, Hassa ilçesinden geçti. Geniş güvenlik önlemleri alınarak taşınan askeri araçların, buradan da sınır birliklerine sevk edileceği...
TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Hatay'a askeri sevkiyat yapıldı. Hatay'a gönderilen zırhlı araçlar, Hassa ilçesinden geçti. Geniş güvenlik önlemleri alınarak taşınan askeri araçların, buradan da sınır birliklerine sevk edileceği öğrenildi.
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