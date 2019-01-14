(Görüntülü) Suriye sınırına askeri araç sevkiyatı

TÜRK Silahlı Kuvvetleri tarafından Hatay-Suriye sınır hattına askeri araç, zırhlı personel taşıyıcı ve tank sevkiyatı gerçekleştirildi. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Türkiye'nin çeşitli birliklerinden demiryolu ile Hatay'a gönderilen tank, zırhlı personel taşıyıcı ve askeri araçlar, konvoy halinde Kırıkhan’dan geçerek Reyhanlı sınır hattına gönderildi.

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