(Görüntülü) Sultangazi'de büyük yangın (2)

Alper KORKMAZ - Emin YEŞİL/ İSTANBUL, () SULTANGAZİ'de bir binada yangın çıktı. Binanın çatısı ve dış cephesinin alev alev yandığı belirtilirken olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.