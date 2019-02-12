(Görüntülü) Sultangazi'de akraba kavgası: 2 yaralı

Emin YEŞİL/ İSTANBUL, () SULTANGAZİ'de akrabalar arasında çıkan kavgada 2 kişi silahla yaralandı. Olay, Sultangazi İsmetpaşa Mahallesi’nde saat 12.00 sıralarında meydana geldi. 108 sokakta İ.K. (30) ve E. K., (37) sebebi henüz belirlenemeyen bir nedenle kavga etmeye başladı. Kavga sırasında İ.K., üzerindeki silahı çıkararak, amcasının oğlu E.K.’ya ateş açtı. O esnada olay yerinde bulunan bir başka aile üyesi Y.K.(54)’ya da kurşun isabet etti. Peş peşe ateş açan İ.K., olay yerinden kaçarken, E.K. ve Y.K., dizlerinden vurularak yaralandı. Olaydan haberdar olan E.K. ve Y.K.’nın akrabaları olay yerine geldi. Her iki yaralı, akrabalarının yardımıyla özel bir hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen emniyet ekipleri, yaptıkları çalışmalarda İ.K.’nın 500 metre ileride bulunan evlerine saklandığını tespit etti. Ekipler, İ.K.’yı saklandığı evde gözaltına alarak polis merkezine götürdü.