(Görüntülü) Sokak ortasında sopayla dövüldü

ZONGULDAK’ta gece saatlerinde bir kişinin sopayla dövülmesi cep telefonu kamerasına yansıdı.



Olay, dün gece saatlerinde Mithatpaşa Mahallesi Aziziye Caddesi'nde meydana geldi. İsimleri öğrenilemeyen iki kişi, sokak ortasında kavga etti. Elinde sopa olan kişi, karşısındaki genci dövdü. Saldırı anı, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde, 'kolum kırık' diye bağıran gence kaldırıma oturmasını söyleyen kişi, önce ‘Seni delik deşik ederim’ diyerek tehdit ettiği görülüyor. Ardından sopa ve tekmeyle dövüyor. Bu sırada sopalı saldırganın yakını olduğu görülen bir kadının 'Bırak, gel polisi arayacaklar' dediği duyuluyor. Kadın ve erkek bir süre sonra dövdükleri kişiyi bırakarak kaçıyor.



Sesleri duyan vatandaşların haber verdiği sağlık ekiplerinin müdahalede bulunduğu kişi, ambulansa hastaneye kaldırıldığı ve vücudunda kırıklar olduğu öğrenildi. Polis, görüntülerdeki erkek ve kadını yakalamak için çalışma başlattı.

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