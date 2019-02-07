(Görüntülü) Siverek'te 90 yaşındaki Kore Gazisi vefat etti

ŞANLIURFA’nın Siverek ilçesinde yaşayan Kore gazisi Şükrü Aloş, tedavi gördüğü hastanede 90 yaşında yaşamını yitirdi. Ankara’daki bir hastanede, yaşlılığa bağlı sağlık sorunları nedeniyle tedavi gören 9 çocuk ve 80 torun sahibi Şükrü Aloş, gece saatlerinde hayatını kaybetti. Kore gazisi Aloş için Siverek’te Abdulkadir Geylani Camisi'nde askeri tören düzenlendi. Törene, İlçe Kaymakamı Mustafa Çiftçiler, 107'nci Topçu Alay Komutanı Vekili Serdar Analı, Jandarma Komutanı Yüzbaşı Hayri Yazıcı, Emniyet Müdürü Teoman Yıldırım, Aloş'un yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Şükrü Aloş, Göğsügüzel Mezarlığı'ndaki aile kabristanında toprağa verildi. Şükrü Aloş’un, ilçedeki yaşayan son Kore gazisi olduğu belirtildi.

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