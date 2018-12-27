(Görüntülü) SİVEREK KÖPRÜ ÖĞRENCİLER GEÇTİKTEN SONRA ÇÖKTÜ-2 ( TAMAMI)

(Görüntülü) SİVEREK KÖPRÜ ÖĞRENCİLER GEÇTİKTEN SONRA ÇÖKTÜ-2 ( TAMAMI)

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