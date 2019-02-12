(Görüntülü) Sıva yaparken asansör boşluğuna düşen işçi yaralandı

ADIYAMAN'da çalıştığı 4 katlı inşaatının en üst katında sıva yaparken dengesini kaybedip, asansör boşluğuna düşen sıva ustası Ömer Sönmez yaralandı. Olay, öğle saatlerinde Varlık Mahallesi'nde meydana geldi. Sıva ustası Ömer Sönmez, çalıştığı inşaatın en üst katında sıva yaparken dengesini kaybedip asansör boşluğuna düştü. Zemine düşen Sönmez, ağır yaralandı. Yaralı işçi, arkadaşlarının ihbarıyla gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Ömer Sönmez'in vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu belirtildi.

YORUM EKLE Yorumunuz Onaylanmak Üzere Gönderildi Adınız Soyadınız Yorum Gönder Yanıt : @name ×