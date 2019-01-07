(Görüntülü) Şişli'de yangın paniği (1)

Hasan YILDIRIM - Hakan KAYA/İSTANBUL, () ŞİŞLİ'deki 6 katlı bir binanın 2. katındaki dairede yangın çıktı. Yangında mahsur kalan 2 kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Hasan YILDIRIM - Hakan KAYA/İSTANBUL, () ŞİŞLİ'deki 6 katlı bir binanın 2. katındaki dairede yangın çıktı. Yangında mahsur kalan 2 kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Hasan YILDIRIM - Hakan KAYA/İSTANBUL, () ŞİŞLİ'deki 6 katlı bir binanın 2. katındaki dairede yangın çıktı. Yangında mahsur kalan 2 kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.