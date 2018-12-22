(Görüntülü) Sinop'ta yerli füze deneme atışları yapıldı
SİNOP'ta, Roket Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ROKETSAN) tarafından geliştirilen yerli füzelerin deneme atışları gerçekleştirildi. ROKETSAN tarafından gerçekleştirilen füze deneme atışları, Sülükgölü mevkisindeki eski radar üssünde yapıldı....
SİNOP'ta, Roket Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ROKETSAN) tarafından geliştirilen yerli füzelerin deneme atışları gerçekleştirildi. ROKETSAN tarafından gerçekleştirilen füze deneme atışları, Sülükgölü mevkisindeki eski radar üssünde yapıldı. Atışların yapıldığı bölgede geniş güvenlik önlemi alındı. Bölge giriş-çıkışlara kapatıldı, balıkçıların denize açılmasına izin verilmedi. Füze denemeleri, kentte heyecanla takip edildi.
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