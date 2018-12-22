(Görüntülü) Sinop'ta yerli füze deneme atışları yapıldı

SİNOP'ta, Roket Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ROKETSAN) tarafından geliştirilen yerli füzelerin deneme atışları gerçekleştirildi. ROKETSAN tarafından gerçekleştirilen füze deneme atışları, Sülükgölü mevkisindeki eski radar üssünde yapıldı....