(Görüntülü) Sınıra askeri sevkiyat (3)

KIRIKHAN'DAN KİLİS VE ŞANLIURFA'YA SEVKİYAT Kilis ve Şanlıurfa'ya sevk edilen 10 tank, Hatay'ın Kırıkhan ilçesinden geçiş yaptı. Yoğun güvenlik önlemleri altında Kilis'e doğru ilerleyen askeri konvoydaki tankların, sınır hattındaki...