(Görüntülü) SİİRT'TE KAZA 2 ÖLÜ 3 YARALI; GELİN ALMAYA GİDEN DAMAT VE ŞÖFÖR HAYATINI KAYBETTİ

(Görüntülü) SİİRT'TE KAZA 2 ÖLÜ 3 YARALI; GELİN ALMAYA GİDEN DAMAT VE ŞÖFÖR HAYATINI KAYBETTİ

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